В Сочи утепляют пальмы и олеандры – грядут морозы

В Сочи в преддверии надвигающихся холодов утепляют пальмы, агаву и олеандры. В Центральном районе города от холода защитят 35 растений. Также специалисты связывают верхушки пальм.

Всего в Сочи растет восемь видов пальм. Многие из деревьев не нуждаются в укрытии, так как уже привыкли к сочинским зимам. Однако некоторым видам пальм связывают верхушки для того, чтобы тяжелый мокрый снег не поломал ветки.

Сейчас очередь дошла до восьмиметровых Вашингтоний, которые высадили на Навагинской в 2024 году. Завершить обвязку растений планируют до Нового года, сообщают «Вести-Сочи».

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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