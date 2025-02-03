На 19 участках береговой линии Черного моря нашли повторные выбросы мазута

Силы МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

Для ликвидации последствий обследуется более 1 тысячи 80 км береговой линии. По итогам на 19 участках зафиксирован случаи точечных выбросов мазута. Всего с начала работ от загрязнения очищено 350 км берега, собрано 178 тыс. тонн песка и грунта, загрязненного мазутом.

В акватории Черного моря обследовано более 6,8 тыс. кв. км, обработано более 52 тыс. кв. м. Для этого было использовано более 7 тысяч килограмм сорбентов. К мониторингу ситуации на Черном море и побережье привлечена авиация, морские суда, беспилотники и катера.

В Краснодарском каре обследуют 265 км берега, собрали и вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Сотрудники МЧС укладывают пропиленовые сети на искусственный вал – он защищает от выбросов мазута в случае шторма. Фракции нефтепродуктов будут оставаться на сетях, после шторма их демонтируют и утилизируют, сообщает пресс-служба МЧС России.

Анапа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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