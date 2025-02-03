Зимними пляжами Сочи воспользовались почти полмиллиона человек

Зимние пляжи в Сочи пользуются большой популярностью у жителей и гостей курорта, рассказал мэр города Андрей Прошунин. Обустроенной инфраструктурой у моря уже воспользовались уже около 500 тысяч человек.

«Это прекрасная возможность для семейного отдыха на свежем воздухе и оздоровления, которая создана во всех районах сочинского побережья», – написал Андрей Прошунин в своем тг-канале.

По данным администрации города-курорта, зимние пляжи проработают до мая, потом начнется подготовка инфраструктуры под летний сезон.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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