Из Абхазии в Сочи привезли первые 560 кг мимозы

Первые 590 кг мимозы урожая 2025 года ввезли в Сочи из Абхазии. Фитосанитарный контроль груз прошел на таможенном посту МАПП Адлер. Первая партия мимозы поступила 30 января, вторая – 2 февраля.

В результате обследования объектов, которые являются карантинными для России, в акации серебристой не обнаружили.

Основным вредителем этих растений являются трипсы. Они сильно вредят многим декоративным, плодовым, ягодным и овощным культурам, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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