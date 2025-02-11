В Сочи зацвели кипарисы – у аллергиков начались проблемы со здоровьем

В Сочи зацвели кипарисы. Историки напоминают, что первые деревья этого вида появились в дендропарках курорта больше века назад, а на городских улицах – в 60-80 годах прошлого столетия. Деревья сажали вдоль дорог и во дворах, а саженцы раздавали бесплатно.

В Сочи в основном представлены обыкновенные, вечнозеленые и аризонские кипарисы. Цветение этих растений практически незаметно. Размер бутонов – не больше сантиметра.

Однако для аллергиков сезон цветения кипарисов не проходит бесследно. Пыльца вызывает насморк, слезоточивость и кашель.

«Если не начать лечение, то может перейти в бронхиальную астму, что более тяжело выражается в более серьезных последствиях. Сейчас есть несколько видов лечения аллергии. Наиболее распространенный и доказанный – это аллерген-специфическая иммунотерапия», – рассказала врач аллерголог-иммунолог Анастасия Самарина, которую цитируют «Вести-Сочи».

Цветение кипарисов завершится через две недели.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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