На Кубани из-за снегопада грузовикам ограничили проезд к Черному морю

В Краснодарском крае в связи с обильными снегопадами осложнилась дорожная ситуация. Как сообщает пресс-служба ГАИ по Сочи,
на федеральной трассе Джубга – Сочи с утра 24 февраля наблюдается сложная обстановка из-за наката снега. Ликвидация последствий непогоды пока продолжается.
На трассе А-147 Джубга – Сочи снег уже убран и движение всех видов транспорта восстановлено в полном объеме, сообщает Госавтоинспекция Сочи.
Как сообщают СМИ, в ночь с 23 на 24 февраля много снега выпало и в Краснодаре. Город с утра встал в одну большую пробку. На ликвидацию последствий непогоды выведена 41 единица уборочной техники. Пескосоляной смесью обрабатываются основные путепроводы и мосты.
Туапсе, Елена Васильева
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