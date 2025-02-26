ВСУ атаковали дронами Кубань, есть повреждения домов

ВСУ организовали атаку дронами на гражданские объекты в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В своем тг-канале он пояснил: «Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет».

По словам Кондратьева, в Темрюкском районе были выбиты стекла частного дома в станице Старотитаровской, а также была повреждена крыша домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе получил повреждения и загорелся частный дом, пожар уже потушен. В селе Джигинка рядом с Анапой обломки беспилотного летательного аппарата упали рядом с домом, в результате чего была повреждена хозяйственная постройка.

Всем, кто обратился за помощью в устранению последствий налета, она будет оказана, отметил Кондратьев.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube