В Россию из Абхазии снова повезли мимозу

Россельхознадзор России разрешил ввоз из республики растений, луковиц, срезанных цветов и декоративной зелени под гарантии Государственной инспекции по карантину растений Абхазии.

Напомним, что 22 февраля было установлен запрет на вывоз мимозы из Абхазии. По информации Карантинной службы России в партии растений был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.

Как ранее писал «Новый День», мимоз из Абхазии начали ввозить в Россию еще в конце января. В этом году она начал цвести раньше из-за теплой погоды.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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