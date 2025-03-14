В Туапсе на нефтебазе горит резервуар с бензином

В Туапсе горит резервуар на территории нефтебазы. Погибших и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Как следует из официальной информации от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, возгорание произошло около 3 часов ночи после налета украинских дронов.

Площадь пожара – больше 1 тыс. кв. м, работают экстренные оперативные службы. В тушении огня задействованы 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП.

Туапсе, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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