На пляжах Сочи появились первые загорающие

На пляжах Сочи стали появляться первые загорающие. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», несмотря на то, что зоны отдыха до мая будут работать в зимнем формате, это не мешает желающим приносить с собой покрывала, раскладные кресла и принимать солнечные ванны. Сегодня в Сочи температура воздуха достигала показателя в 25 градусов выше ноля.

Впрочем, раздеться до купальников и плавок большинство жителей Сочи и гостей курорта не спешат – на улице дует ветер и как только солнце скрывается за облаками, сразу становится весьма прохладно. В связи с этим на верандах сочинских кафе гостям предлагают пледы.

Отметим, что с понедельника, 17 марта, в Сочи пойдут дожди и похолодает до 8-10 градусов выше ноля.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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