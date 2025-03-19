На Кубани после атаки беспилотников ВСУ возник пожар на нефтебазе

Пожар произошел на нефтебазе на Кубани из-за падения обломков БПЛА, работа предприятия приостановлена, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем тг-канале.

Там указано: в станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания – 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.

После ЧП были эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия была приостановлена. По предварительным данным, пострадавших нет.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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