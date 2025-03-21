Умар Кремлев покупает дорогой пятизвездник в Сочи

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил, что компания AVA-GROUP завершила сделку по приобретению отеля Pullman, расположенного на первой береговой линии курорта Сочи.

Спортивный функционер сообщил, что в бизнес-планах стоит обновление гостиницы и ресторанов, строительстве подземного паркинга на более чем 1000 мест, благоустройстве набережной, а также создании новых зон для SPA, фитнеса и бокса.

«Много идей, будем реализовывать! Модернизация гостиничного и ресторанного комплекса, новый подземный паркинг на более чем 1000 мест, обновление набережной, новые зоны SPA, GYM, BOXING зоны, и многое другое…», – цитирует Кремлева издание sochi-bloknot.ru.

Напомним, ранее Pullman принадлежал французской компании Acco, владеющий более чем 5000 отелей по всему миру.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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