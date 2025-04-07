На Кубани частично восстановлено движение поездов после атаки БПЛА

В Тимашевском районе Кубани частично восстановили движение по одному железнодорожному пути, поврежденному в ночь на 7 апреля в результате падения украинского беспилотика. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из железнодорожных путей. По информации Северо-Кавказской железной дороги, частично движение восстановили в 9:40. Оставшиеся ремонтные работы на участке завершаются», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из подавленных системой ПВО БПЛА упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко. В итоге было повреждено полотно и контактная сеть. Обошлось без пострадавших.

Отмечалось, что поезда на время восстановительных работ направлены в объезд поврежденного участка. Задержек в движении в результате происшествия нет.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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