российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 апреля 2025, 13:52 мск

Новости Краснодарский край

Новости, Кратко, Популярное

В Сочи полицейские раскрыли кражу гитары

В Адлерском районе Сочи правоохранители раскрыли кражу гитары. По информации из соцсетей полиции курорта, ночью пострадавший оставил музыкальный инструмент на пляже, а когда вернулся – его уже не было. Ущерб оценили в 5 000 рублей.

Оперативники установили подозреваемого 42-летнего жителя Ставропольского края. Мужчину задержали, но гитару он уже успел продать, а деньги потратить. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. За подобные противоправные действия фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,