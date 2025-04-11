В Сочи полицейские раскрыли кражу гитары

В Адлерском районе Сочи правоохранители раскрыли кражу гитары. По информации из соцсетей полиции курорта, ночью пострадавший оставил музыкальный инструмент на пляже, а когда вернулся – его уже не было. Ущерб оценили в 5 000 рублей.

Оперативники установили подозреваемого 42-летнего жителя Ставропольского края. Мужчину задержали, но гитару он уже успел продать, а деньги потратить. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. За подобные противоправные действия фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube