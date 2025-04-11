В Сочи в связи с непогодой круглосуточно следят за уровнем воды в реках

В Сочи циклон принес похолодание и дожди. Чтобы избежать подтоплений, за уровнем воды в реках следят специалисты Единой дежурной диспетчерской службы Сочи. Датчики установлены на основных реках курорта, сообщают «Вести». Всего их – 53. Если существует опасность подтопления, информация передается на мобильные телефоны сочинцев и туристов.

Система постоянно обновляется. В 2024 году на сочинских реках установили четыре новых автоматических датчика для определения уровня воды. В городе так же появились четыре автономных комплекса мониторинга дождей, которые способны прогнозировать подтопления.

На курорте есть около 30 водоемов, где уровень воды может достигать опасных отметок. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, русла рек постоянно чистят от упавших деревьев и мусора, особенно под мостами. В 2025 году планируется расчистить русла семи рек в разных районах города.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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