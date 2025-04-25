В Сочи задержан румын, собиравший данные о ПВО для Украины

ФСБ заявила о задержании в Сочи гражданина Румынии, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о местах дислокации российских средств ПВО.
«В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», – сообщили в спецслужбе.
По ее данным, летом 2024 года иностранец по заданию украинских спецслужб «осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории Сочи».
Взамен спецслужбы Украины пообещали фигуранту посодействовать в безопасном выезде из России и вступлении в добровольческое формирование ВСУ для участия в боевых действиях против России, отметили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж).
Москва, Наталья Петрова
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