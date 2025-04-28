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Понедельник, 28 апреля 2025, 13:23 мск

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В Сочи высадят к лету 300 тысяч цветов

Сочи к лету высадят 300 тысяч цветов. Озеленители в апреле приступили к смене сезонного цветочного ассортимента. На Площади Флага высаживают аллисум, бегонию, тагетесы, бальзамин, агератум.
« Первым этапом готовим цветники к 9 Мая. В год 80-летия Великой Победы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина при подборе зеленых насаждений учитываем стилистику символики Великой Отечественной войны в охровых, красных, белых, синих и иных темных тонах», – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Гиньковский.

Всего в Сочи к лету в этом году высадят более 35 сортов цветочных культур. Первый этап агрономы завершат к майским праздникам. Летняя палитра будет радовать горожан и туристов до конца октября, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Сочи.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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