В Анапе отправили под арест курортника с запрещенными татуировками

В одной из гостиниц Анапы правоохранители задержали 41-летнего жителя Краснодара за демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил краевой полицейский главк.

В полицию города-курорта обратился один из постояльцев отеля, который в бассейне заметил другого отдыхающего с татуировками, изображающими запрещенную символику.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

По решению Анапского городского суда следующие трое суток нарушитель проведет под административным арестом.

Анапа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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