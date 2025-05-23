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Пятница, 23 мая 2025, 15:22 мск

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Вода в Черном море от Новороссийска и до Сочи, а также в Крыму соответствует норме

Вода в Черном море от Новороссийска в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе соответствует санитарным нормам. Об этом сообщила СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уточняется, что речь идет о показателях морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха.

«Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы Российской Федерации по черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям», – отметила Анна Попова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что никаких отклонений и нарушений нет. По всем пробам все соответствует норме.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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