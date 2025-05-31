В Сочи мужчина пришел в синагогу с молотком

Сочи (Новый День, Елена Васильева)– В Сочи мужчина предпринял попытку нападения с молотком. В то время там проходил детский кружок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Инцидент произошел 29 мая. Мужчина приехал к зданию на такси и попытался зайти в синагогу, угрожая молотком. Он выломал калитку, после чего проник во двор. Зайти в здание злоумышленнику не удалось. В результате происшествия никто не пострадал.

Представитель пресс-службы главного раввина России рассказал, что до приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший закидал здание синагоги камнями. Он не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон. Мужчину задержали.

Управление МВД России по Сочи сообщило, что нападавшим оказался 39-летний приезжий из Ессентуков. По данным ведомства, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Правоохранители госпитализировали задержанного в специализированное учреждение.

Проводится проверка по факту инцидента.

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube