Сочи летом посетит 7 млн туристов

В Сочи начался высокий сезон. На курорте уже принимают туристов. Как сообщают в пресс-службе администрации города, в этом году курорт посетит примерно 7 млн человек.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем тг-канале, для приема гостей была проведена масштабная работа: территории пляжей полностью проверены, обследовано морское дно и береговая линия, налажен системный контроль качества морской воды. Была обновлена инфраструктура: входные группы, навигация, деревянные настилы. Для отдыхающих были открыты кинотеатры под открытым небом, концертные площадки, спортивные зоны и детские игровые комплексы.

На пляжах установлена удобная мебель, камеры хранения, пеленальные столики и медицинские пункты. Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечена общественная безопасность: работают камеры видеонаблюдения, охрана, спасатели, патрули полиции, казачества и дружинников. На воде дежурят сотрудники ГИМС на катерах. Ежедневно проводится дезинфекция контактных поверхностей и контроль за торговлей.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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