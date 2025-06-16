В Сочи продолжается дождь, а в горах выпал снег

В Сочи вторые сутки продолжается непогода, В Дагомысе из-за ливней вышла из берегов река Ира, на участке Батумского шоссе воды скопилось уже по колеса машинам, Для ликвидации потопа на место отправлены коммунальные службы. Мэр Сочи поручил оперативным службам усилить контроль за водными объектами, а также предупреждать людей об опасности горных рек.

Между тем, в горах Сочи выпал снег. Его можно видеть на высоте 2000 м и выше – на горной вершине «Роза Пик» и горнолыжной трассе «Цирк-2». Температура там сейчас составляет +3 градуса выше ноля, которые ощущаются как 0 градусов по Цельсию.

Сочи, Елена Васильев

© 2025, РИА «Новый День»

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