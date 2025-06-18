Пляжи в Сочи открылись после шторма

Непогода ночью миновала Черноморское побережье, и оперативный штаб Сочи принял решение снять ограничения на купание в море. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.

«Все официальные пляжные территории начали прием отдыхающих. Вывешены флаги соответствующего цвета», – говорится в сообщении.

После шторма на пляжах проведена комплексная санитарная очистка, проведена дезинфекция и выставлено оборудование. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы морской воды – все они соответствуют норме.

Как отметили в мэрии, в течение дня в некоторых районах сочинского побережья все еще может сохраняться волнение на море. В связи с этим окончательное решение о допуске отдыхающих к воде при отмене режима «штормового предупреждения» пользователи принимают самостоятельно с учетом текущей обстановки на конкретном участке береговой полосы.

Температура морской воды в Сочи сегодня составляет в среднем +21 градус.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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