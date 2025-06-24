Мэр Анапы ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Анапы Василий Швец уволился с должности по собственному желанию. Его отставку приняли на очередном заседании депутаты Совета Анапы.

В мероприятии принял участие заместитель главы региона Александр Топалов. От имени губернатора Вениамина Кондратьева он поблагодарил мэра за проделанную на посту работу, сообщает портал «Кубань 24».

«Возглавив город-курорт почти пять лет назад, вы собрали эффективную административную команду, выстроили тесный диалог с депутатским корпусом, общественниками, бизнесом и самое главное – с гражданами. За эти годы муниципалитет показал рост по всем ключевым направлениям. Эти достижения подтверждаются устойчивым ростом экономики, благополучием жителей и развитием инфраструктуры», – отметил Александр Топалов.

Василий Швец покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Исполнять обязанности мэра Анапы будет первый заместитель главы города-курорта Светлана Балаева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Василий Швец возглавлял Анапу с августа 2020 года. С 7 августа – в качестве исполняющего обязанности главы города-курорта. 1 октября 2020 года единогласным решением депутатов Совета города-курорта Василий Швец был утвержден на пост мэра Анапы.

Анапа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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