Сочи снова затопило

Сочи нова затопило. Вечером 23 июня на курорте прошли залповые ливни, основной удар стихии пришелся на Адлерский район.

В Адлере и Сириусе за час выпало 55 мм осадков, был зафиксирован град, ветер усилился до 20 м/с. Река Херота почти вышла из берегов. На дорогах наблюдалось временное подтопление, в частности на трассе на улице Ленина в сторону Сочи, сообщает портал «Кубань 24».

Бригады специалистов всю ночь прочищали ливневки и помогали отводить воду из дворов на улице Мира и в Курортном городке. Утром службы районов начали приводить в порядок тротуары и убирать с пешеходных зон поваленные ветки и деревья. Вся коммунальная и транспортная инфраструктура работает штатно.

Купание на пляжах временно ограничили, началась уборка мусора.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, однако синоптики считают, что вероятность повторения ливней мала, а теплая и солнечная погода установится на всю неделю, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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