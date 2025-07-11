Мать и ее сожитель дважды с помощью велосипеда сломали ногу шестилетнему ребенку

В Краснодарском крае под суд идут мать шестилетнего ребенка и ее сожитель, которые дважды с помощью велосипеда ломали ногу шестилетнему мальчику.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Тихорецкой межрайонной прокуратуры, 7 марта 2024 года 39-летняя мать посадила шестилетнего сына на раму взрослого велосипеда и начала движение. В это время нога мальчика попала в колесо велосипеда – ребенок получил закрытый перелом. Аналогичная ситуация произошла и 24 сентября 2024 года – в этот день мальчик снова сломал ногу, когда его на велосипед посадил сожитель матери, мужчина 38-ми лет.

В ходе проверки семьи было установлено, что мать ребенка грубо нарушает родительские обязанности, за медицинской помощью для пострадавшего сына она не обращалась. Также женщина регулярно выпивает алкоголь при ребенке, а жилье содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Уголовные дела передали в суд для рассмотрения по существу. Сожители обвиняются в нарушении правил безопасности движения с причинением тяжкого вреда здоровью. Матери ребенка также предъявлено обвинении в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По факту причинения ребенку телесных повреждений направили исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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