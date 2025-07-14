На пляжах Сочи в связи с жарой усилили санитарную обработку

На пляжах Сочи усилена санитарная обработка – на курорте установилась жаркая погода и отдыхающих стало существенно больше. Чтоб избежать проблем с ротавирусной инфекцией в общественных местах и общепите был усилен контроль за соблюдением санитарных норм, сообщил вице-мэр Сочи Сергей Сомко. Несколько раз в день сотрудники должны дезинфицовать контактные поверхности и пляжный инвентарь.

«В работе взаимодействуем с Роспотребнадзором. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной», – сообщил Сергей Сомко.

Этим летом в Сочи работают 180 пляжных территорий протяженностью в 41 км. Пляжи вмещают до 300 тысяч туристов. Для жителей и гостей курорта транслируют аудиоролики с напоминанием соблюдать санитарно-гигиенические правила.

На территориях размещены QR-коды, отсканировав которые можно посмотреть видеоролик о мерах профилактики ротавирусных инфекций, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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