В Сириусе произошло попадание по нефтебазе

В ходе отражения атаки украинских беспилотников произошло попадание по нефтебазе в Сириусе. Об этом в своем тг-канале написал глава федеральной территории Сергей Плишкин. Он попросил граждан воздержаться от проезда и прогулок в районе улицы Таврической. «Опасность БПЛА сохраняется... об отмене сообщу позже», – отметил Плишкин.

Напомним, что сегодня с позднего вечера в Сочи и Сириусе работает ПВО. Включались сирены оповещения. Граждане с полуночи и до 01:30 насчитали порядка 13 взрывов. Администрация ФТ Сириус пояснила – это работает ПВО.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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