Мэр Сочи потребовал пускать всех на подземные парковки в случае налета БПЛА

Мэр Сочи потребовал открывать подземные паркинги для людей в случае атаки БПЛА. Курорт продолжает находиться в зоне опасности новых украинских налетов. Вопросы безопасности людей было посвящено совещание, которое прошло сегодня утро в администрации города. «Этой ночью в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. Над нашим регионом дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь объектов, к Сочи они не приближались. Однако для гарантии безопасности полётов воздушное пространство над городом временно закрывали. Сейчас наш аэропорт использует все свои ресурсы, чтобы сократить число задержанных рейсов.

Собрал на совещание заместителей, чтобы объективно оценить текущую обстановку и скоординировать работу городского оперштаба. Ежесуточно на дежурство в Сочи заступают все силы РСЧС: это около 1200 человек и более 500 единиц техники. Регулярно проводим учения и тренировки: с начала года крупных было около полусотни», – написал в своем тг-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.

«В случае угрозы для жителей все наши объекты действуют как единая слаженная система. Поручил ещё раз проинструктировать все отели и торговые центры, особенно те, у кого есть подземные паркинги. Все помещения должны быть доступны, безопасность – превыше всего», – отметил мэр Сочи.

Напомним, что ночью 24 июля Адлер и Сириус подверглись налету 21 беспилотника ВСУ. В результате погибли две женщины, 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Обломки беспилотника попали в нефтехранилище в Адлере на улице Авиационной. Происходящее вызвало панику среди отдыхающих, в социальных сетях люди писали, что их не пускали укрыться в отелях, не пускали на подземные парковки ТЦ и так далее.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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