В Сочи выключили мобильный интернет

В Сочи местами замедлен, а местами совсем перестал работать мобильный интернет. Как сообщает «Новый День», связь отключилась накануне вечером, в связи с чем многие отдыхающие столкнулись с невозможностью оплаты покупок. Сочинцы уверяют – такое происходит в первый раз за текущий отпускной сезон. И связывают происходящее с атакой БПЛА, которую город пережил в ночь на 24 июля. О проблемах со связью некоторых пользователей оповестили СМС. Для большинства же это стало сюрпризом.

Напомним, что ночью 24 июля в Сочи было сбито два десятка беспилотников ВСУ – аналогов данной атаки не было. Погибло два человека, пострадало 13.

Как сообщает «Новый День», сегодня утром в Сириусе и Адлере мобильного интренета не было с 10 до 12 часов. Далее он появился, но работает нестабильно. Платежи приходится осуществлять наличными.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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