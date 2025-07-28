В ближайшие три дня в Сочи будет очень сильная жара

В Сочи и Сириусе в ближайшие три дня ожидается очень сильная жара. По прогнозам метеорологов, 28, 29 и 30 июля температура воздуха достигнет 36-38 градусов выше ноля с индексом УФ максимального значения.

Жителям и гостям курорта рекомендовано избегать нахождения на прямом солнце, при выходе на улицу принимать меры предосторожности, избегать употребления алкогольных напитков.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться в пики жары дома. В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по тел. 112.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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