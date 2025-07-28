На Кубани трое мужчин в поисках заработка хотели сжечь сотовую вышку и релейный шкаф

На Кубани ФСБ поймала трех мужчин, которые собирались по заданию украинских вербовщиков устраивать теракты.

Как сообщает ЦОС ФСБ России, речь идет о двух гражданах России 1992 г.р., и 1996 г.р., а также выходце одного из государств Центральной Азии, 1998 г.р.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, в поисках заработка, вступили в переписку с куратором в Telegram. Подучив от неизвестного задание, они пытались поджечь релейный шкаф, обеспечивающий бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок. Попытка успеха не имела.

По горячим следам злоумышленники были установлены, задержаны и изобличены в совершенном преступлении. В ходе их разработки ФСБ были получены данные о готовившемся поджоге вышки одного из российских сотовых операторов, что могло оставить без связи значительное количество абонентов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ, санкции по которым предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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