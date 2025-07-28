В Краснодаре мать надолго оставляла 3-летнюю дочь одну в квартире с банкой пюре

В Краснодаре полиция изъяла у женщины 3-летнюю дочь, которую она подолгу оставляла одну в квартире. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, с заявлением обратились жители многоквартирного дома на улице летчика Позднякова.

По словам очевидцев, из квартиры на 13-м этаже был слышен сильный детский плач и крики. Позже соседи увидели девочку в подъезде, сидящей под дверью. Они рассказали, что мать ребенка регулярно куда-то уходит, оставляя дочь с одной лишь банкой фруктового пюре.

Полицейские установили, что девочка оставалась одна без взрослых несколько дней. Ее 30-летняя мать лишь периодически навещала квартиру, но большую часть времени ребенок был предоставлен сам себе.

По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях. При осмотре жилья семьи полицейские выявили антисанитарные условия: в квартире отсутствовали готовые продукты питания, помещение находилось в беспорядке, имелась только одна кровать.

Правоохранители совместно с сотрудниками органов опеки изъяли ребенка и поместили в медицинское учреждение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям матери будет дана правовая оценка», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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