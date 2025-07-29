С поезда «Кисловодск-Тында» сняли 50 детей с кишечной инфекцией

57 человек сняли в Краснодарском крае с поезда «Кисловодск – Тында с кишечной инфекцией. Пассажиров для речения определили в больницы

Армавира и Кропоткина, предварительный диагноз – острый гастроэнтерит.

В общей сложности госпитализировали 57 пассажиров поезда, из них 50 – дети, члены команды по дзюдо. Дети возвращались с соревнований, сообщает «Интерфакс».

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Предварительно установлено, что с 28 по 29 июля 2025 года на станциях Армавир и Кавказская Северо-Кавказской железной дороги несовершеннолетние пассажиры поезда «Кисловодск – Тында» в составе двух организованных групп обратились за медпомощью. Дети жаловались на недомогание, присутствовали симптомы пищевой инфекции. В результате детей сняли с поезда и госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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