В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП с ВАЗ-2107 и мотоциклом

Смертельная авария с тремя погибшими произошла 29 июля около 22:30 на трассе Краснодар – Верхнебаканский на территории Абинского района.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по Краснодарскому краю , 22-летний местный житель за рулем ВАЗ-2107, поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Yamaha под управлением 35-летнего жителя Новопокровского района. В результате столкновения на месте погиб водитель мотоцикла, 34-летняя пассажирка и 18-летняя пассажирка машины скончались в больнице от полученных травм.

Водитель и еще двое пассажиров «семерки» госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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