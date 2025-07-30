В Сочи на Красной поляне установлен температурный рекорд. Во вторник 29 июля она составила 37,7°С.

Уточняется, что норма среднемесячной температуры июля в Красной Поляне составляет 20,9°С. Фактическая температура месяца по данным наблюдений – 22,7°С. Таким образом, отклонение от нормы составляет +1.9°С.

Самую низкую температуру воздуха за месяц зафиксировали 3 июля. Она составляла 11,3°С.

В июле в Красной Поляне выпало 73 мм осадков при норме суммы осадков 104 мм, то есть 70% от нормы, сообщает портал «Погода и климат».

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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