Четвертый год СВО: мэр Сочи потребовал освободить подвалы многоквартирных домов для укрытия людей

Мэр Сочи Андрей Прошунин потребовал освободить подвалы многоквартирных домов от мусора и личных вещей для организации укрытий. Речь об этом шла на совещании, которое состоялось в администрации города.

«В Сочи более 200 защитных сооружений и свыше 1200 подвалов многоквартирных домов, которые должны быть доступны в случае угрозы. Мониторинг показал, что не все они сейчас находятся в удовлетворительном состоянии – помещения часто используются для хранения личных вещей жильцов. На совещании

дано поручение в кратчайшие сроки организовать работу по расчистке всех временных укрытий в МКД. Для этого готовы помочь с организацией субботников и оборудования», – написал в своем тг-канале Андрей Прошунин.



По словам Прошунина, должен быть соблюден единый подход к содержанию и функционирования всех временных механизмов коллективной защиты. «Необходимо провести повторную инвентаризацию, чтобы закрепить надежные ответственные контакты на входе. Коллеги разрабатывают единые правила содержания: каждое укрытие должно соответствовать требованиям: исправные замки, электричество, сухость, чистота. Управляющим компанией и ТСЖ соблюдаем четкий регламент – исполнение будет под строгим контролем», – сообщает Прошунин.



«Параллельно усиливаем работу с населением: проводим инструктажи в ТОС. Все санатории, гостиницы и торговые центры получили рекомендации не препятствовать укрытию граждан при угрозе. Сейчас обстановка в нашем городе стабильная, но мы рассчитываем сделать всё, чтобы в критической ситуации каждый житель и гость соответствовали тому, как действовать», – сообщает мэр Сочи.

Напомним, 24 июля Сочи пережил беспрецедентную атаку беспилотниками ВСУ, погибло 2 человека, фрагменты БПЛА также попали в нефтехранилище на улице Авиационной. Судя по реакции, ни коренное население курорта, ни гости к действиям во время воздушной опасности готовы не были – в некоторых гостиницах не пускали спрятаться людей, оказавшихся в момент атаки на улицах, в домах были закрыты подвалы, где-то не открылись железные двери в подъезды и т.д. Все это заставило администрацию города обратить на четвертый год СВО более пристальное внимание на вопросы безопасности населения. Кроме того, с вечера 25 июля в части районов Сочи и Сириусе начал с перебоями работать мобильный интернет.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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