Два молодых кубанца по заданию «куратора» готовили теракты

В Краснодарском крае ФСБ пресекла два теракта.

По версии следствия, с февраля по май 2025 года 18-летний фигурант дела вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предположительно находится на Украине. «Куратор» дал ему задание поджечь административное здание в станице Кавказской и прислать в подтверждение фото и видео. За это фигуранту пообещали 700 долларов. К преступлению фигурант привлек своего 17-летнего знакомого, с ним в мае этого года он планировал совершить поджог, однако на месте теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.

Кроме того, сообщается, что 18-летний фигурант по указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций, за что частично получил деньги.

18-летнему жителю Кранодарского края было предъявлено обвинение в совершении преступлений террористической направленности (часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления (пункты «а, б» части 4 статьи 150 УК РФ). 17-летний подросток обвиняется в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

Обвиняемые в ходе допроса вину признали, они заключены под стражу.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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