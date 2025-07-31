Врач рассказала о риске рака из-за купания в море с мазутом

Медики предупреждают отдыхающих в Анапе о риске получить проблемы со здоровьем из-за нарушеия запрета на купание в море.

Как сообщила, в частности, телеканалу «Кубань 24» помощник эпидемиолога Городской больницы Анапы Елена Ширяева, туристы и даже местные жители в 70% случаев нарушают запрет на купание в море. Но, по ее словам, если опасности не видно, не значит, что ее нет.

«Мазут, который разлился в 2024 году, и мазут 2025 года – это два разных мазута. Мазут 2024 года – это тягучий, вязкий мазут, который опустился на дно в связи с низкими температурами воды и воздуха. Мазут 2025 года, в связи с тем, что вода прогрелась, и под действием солнечных лучей, морской соли, микроорганизмов, которые находятся в морской воде, распался или разложился на так называемые полициклические ароматические углеводороды, ПАУ. И один из них, самый главный и важный, это бензопирен, который относится, к сожалению, по группе риска к первому классу опасности по онкологическим заболеваниям», – отметила Елена Ширяева.

Эксперт уточнила, что он не имеет запаха, цвета, его нельзя почувствовать при отдыхе на пляже.

«Мы, приходя на пляж, видим, что он прекрасен, песок чистый, мазута нет, но даже 25 мг мазута в песке – это уже превышение в 5 раз. Более опасен бензопирен для детей, они играют с песком, он попадает в легкие воздушным путем и в организм через ЖКТ», – рассказала Ширяева.

Также эксперт отметила, что можно получить превышение бензопирена через морепродукты.

«Прогулки по пляжу тоже нежелательны, потому что бензопирен находится в песке, и с дуновением ветра мы вдыхаем эти частицы. Они попадают в организм, бензопирен встраивается в структуру ДНК и провоцирует мутации. Мутации именно онкологические – это подтверждено экспертами-онкологами», – заключила Елена Ширяева.

Врач призвала не игнорировать запрещающие знаки в Анапе и не ходить на закрытые пляжи, и тем более, не купаться там в море.

Анапа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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