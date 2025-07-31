Глава Геленджика запретил брать деньги за отдых в тени

Глава Геленджика запретил брать с отдыхающих деньги за отдых в тени.

По словам главы города Алексея Богодистова, властям регулярно поступают сообщения о том, что пользователи пляжей запрещают туристам отдыхать под навесами без оплаты шезлонгов. Он отметил, что такие случаи недопустимы, пляжи курорта открыты для всех.

«Все держу на личном контроле. Наша позиция простая: отдых должен быть одинаково комфортным на каждом участке побережья – от центральной набережной до самых удаленных пляжей округов. Если возникает вопрос, администрация подключается сразу, поддерживаем постоянный диалог с пользователями пляжей и корректируем работу на месте», – написал Богодистов в Telegram.

Геленджик, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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