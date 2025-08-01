Черное море прогрелось до 29 градусов

На Черноморском побережье России в районе Сочи вода прогрелась до +29°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеорологов, в Геленджике температура воды составляет +28°C, а в Туапсе и Анапе – +27°C.

По словам Вильфанда, более комфортная вода сейчас в Крыму. Так, в Феодосии температурные значения воды достигают +24°C, в Алуште – +25°C, в Евпатории – +26°C, а в Ялте – +27°C.

Синоптик пояснил, что столь сильный прогрев воды связан с устоявшимся зноем в южных регионах России: до +40°C в континентальных частях и до +36-38°C в прибрежных областях.

При этом ученый предупредил, что вскоре температура воды в Сочи и Геленджике начнет медленно понижаться на 1-2 градуса.

Ранее Вильфанд заявил, что август будет теплее обычного на юге и северо-западе России, отмечает телеканал «Кубань 24».

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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