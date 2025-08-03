Обломки дрона ВСУ снова попали в нефтехранилище в Сочи

Обломки дрона ВСУ снова попали в нефтехранилище в Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Опасность по БПЛА была объявлена в Сочи и Сириусе около 2.30 ночи и продлилась 3 часа. Сейчас она снята.

Таким образом, в ночь на воскресенье курорт снова пережил налет беспилотников ВСУ. Как пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе на Авиационной, в результате чего произошло возгорание.

К ликвидации последствий пожара уже приступили, отметил Кондратьев, уточнив, что на месте работают 127 человек и 35 единиц техники.

Кроме того, обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. По предварительным данным, отметил Прошунин, никто не пострадал.

Напомним, что в первый массовый налет дронов, который прошел в ночь на 24 июля, на Авиационной погибли две женщины. Обломки БПЛА попали в машину. Пострадало от налета 14 человек.

В ночь на 3 августа аэропорт Сочи не работал в связи с планом «Ковер». За период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены семь самолетов.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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