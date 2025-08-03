В Сочи горит резервуар с топливом

в Сочи в Адлерском районе продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, куда ночью упали обломки украинского дрона. По данным оперштаба, горит резервуар с нефтепродуктами в размере 2 тыс. куб. м.

Напомним, что в ночь на воскресенье курорт снова пережил налет беспилотников ВСУ. Как пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе на Авиационной, в результате чего произошло возгорание. Кроме того, обломками повреждены 5 гаражей и магазин. Пострадавших среди людей нет.

К ликвидации последствий пожара уже приступили, отметил Кондратьев, уточнив, что на месте работают 127 человек и 35 единиц техники.

В ночь на 3 августа аэропорт Сочи не работал в связи с планом «Ковер». За период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены семь самолетов.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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