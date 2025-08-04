На Кубани за выходные выпало две месячные нормы осадков

В минувшее воскресенье количество выпавших осадков значительно превысило норму в Черноземье, на Донбассе и в Краснодарском крае.

На Кубани большая часть осадков пришлась на побережье Черного моря, в районе Сочи. В Лазаревском районе города-курорта, в ауле Большой Кичмай, осадки превысили норму в два раза.

«Аномально много ливней прошло на Кубани, особенно на Черноморском побережье Кавказа: Кичмай – 171 мм, что составляет две месячных нормы осадков, Солохаул – 129 мм, Лазаревское – 51 мм, Красная Поляна – 47 мм, Сочи и Псебай (Мостовский район) – 43 мм», – написал в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Синоптик также отметил, что после юга страны дождевые тучи надвигаются в центральную часть России. В понедельник подтопления возможны в столице.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском округе из-за подтоплений ввели муниципальный режим ЧС. Поднявшаяся река Шапсухо снесла металлический мост. Позже губернатор уточнил, что переправа находилась в аварийном состоянии. В муниципалитете спасли 25 пассажиров из упавшего с моста в реку автобуса.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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