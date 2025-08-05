В Сочи ушло в суд дело о крупной краже денег в депозитарии, которую совершил директор

Прокуратура направила в Центральный районный суд Сочи уголовное дело в отношении 46-летнего уроженца Вологодской области. Он обвиняется в краже в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, мужчина, имея преступный умысел, в период с 25 апреля 2022 года по 15 января 2024 года организовал в Сочи коммерческую организацию, предоставляющую услуги по хранению ценностей. Сведения о деятельности депозитарного центра он разместил в СМИ.

Чтобы не вызывать подозрений у клиентов, злоумышленник заключал с ними договоры, условия которых гарантировали сохранность имущества. О том, что у него имеются запасные ключи от ячеек, мужчина клиентам депозитарного центра не сообщал.

После с помощью этих ключей он похищал деньги, оставленные в ячейках. В общей сложности он похитил более 235 млн рублей не менее чем у 27 человек. В ходе предварительного расследования у мужчины изъяли и арестовали наличные и имущество на сумму, превышающую 165 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, что скандал с депозитарием в Сочи грянул начале 2025 года. В полицию обратился один из клиентов, который сообщил, что пришел осмотреть свою ячейку и денег там не нашел. Новые обвинения посыпались массово – когда клиенты пришли проверить сбережения, а их в ячейках не оказалось. Многие хранили таким образом деньги, полученные от продаж квартир, так что ущерб довольно быстро стал многомиллионным. Вскоре полиция вышла на директора депозитария, который и признался, что забирал деньги своих клиентов на свои нужды.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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