Ночью Сочи заливало дождем

Этой ночью в предгорьях Лазаревского района Сочи прошли ливни. Там выпало до 95 мм осадков, а в прибрежной части – более 40. Как сообщает мэрия курорта, локально на нескольких реках фиксировались подъемы уровня воды, для оповещения населения вблизи рек Лоо и Хобза утром работали сирены. Уровни не достигли критических отметок.

Сейчас все городские системы функционируют штатно, отмечают в администрации Сочи. Локальные подтопления дорог и территорий, а также последствия непогоды оперативно ликвидируются коммунальными и дорожными службами. Пляжи будут работать по фактической погоде. В случае ее ухудшения, пользователи будут ограничивать доступ к купанию для обеспечения безопасности отдыхающих.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина ситуацию контролирует оперативный штаб, все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Неблагоприятный прогноз синоптиков сохраняется до 9 августа. Как сообщают отдыхающие, море в Сочи сегодня грязное и штормит.

В районе Веселое действует предупреждение о формировании смерчей.

Ожидается, что сегодня ливни, грозы (возможно с градом) продолжатся.

Сочи, Елена Васильева

