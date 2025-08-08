Никто не синеет, хватаясь за горло – нарколог пояснил механику отравления метанолом

В Сочи продолжает развиваться большой скандал, связанный с летальным отравлением туристов «домашней чачей». Напомним, что несколько туристов на рынке в Сириусе купили крепкий алкоголь. Доподлинно известно о летальном исходе для двух человек, употребивших чачу. Всего пострадавших 10, но, возможно и больше – полиция ищет всех пострадавших. Продавцы алкоголя накануне были на два месяца заключены под стражу. В пробах их «чачи» нашли метил. Это смертельно опасный яд.

Межу тем, врач-нарколог Василий Шуров, который известен своими знаменитыми пациентами, высказался о громком происшествии, случившемся в интервью «Аргументам и фактам».

«Я думаю, что покупался дешевый спирт, который, как правило, технический, не предназначенный для этого. Эта вещь крайне токсичная. Тем более понятно, что чача – это 50-градусный алкоголь. Этот спирт очень слабо разбавляют и по итогу легко получается токсичная, смертельная концентрация. Я думаю, что по анализам, судя по тому, что погибли несколько человек, будет понятно, что они умерли от метанола. Метанол – это страшный яд.

При этом звездный нарколог отметил, что понять, что человек отравился алкоголем, можно не сразу: «Ядовитые вещества должны сначала всосаться, потом начать распадаться на токсичные компоненты. На это может уйти от нескольких часов до нескольких суток, потому что часто в таких напитках присутствует и этанол. У человека может и обычное опьянение наступить, поэтому товарищи дают ему проспаться, а потом не могут добудиться. Поэтому нет такого, что человек выпил рюмку, тут же схватился за горло, посинел или еще что-то. Есть симптомы опьянения, которые люди часто путают с пьяным состоянием».

