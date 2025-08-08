В Сочи опять объявлен план «Ковер», аэропорт закрыт

Аэропорт Сочи второй раз за день временно закрылся. Действует план «Ковер» в связи с опасностью налета БПЛА. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.

Ранее ограничения на работу аэропорта действовали с 13:00 до 16:00 мск. Было задержано 25 рейсов.

Сейчас городе объявлена новая угроза атаки беспилотников, жители получают СМС о необходимости уйти в укрытия.

Напомним, что днем ПВО сбило над Черным морем 8 беспилотников, а ближе к вечеру еще два.

Сочи, Елена Васильева

