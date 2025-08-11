Жительница Сочи знала о мошенниках, но все равно отдала им 11 млн рублей

Жительница Сочи отдала мошенникам 11 млн рублей. Как сообщила в полиции 53-летняя жертва «развода», она знала из СМИ, что именно так действуют преступники, но не верила до конца, что сама станет их целью. Более того, сотрудники банков пытались отговорить женщину от перевода денег неизвестно куда, но она их не слушала.

Как сообщает МВД по Сочи, 53-летняя женщина 3,5 месяца находилась под контролем мошеннической группы.

Сначала она перевела все свои сбережения на «безопасные счета» неким людям, которые представились ей сотрудниками Центробанка. Так она потеряла 4,5 млн рублей. Также кибермошенники убедили ее продать квартиру в Адлере, а деньги передать курьеру.

Мошенников ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Сочи, Елена Васильева

