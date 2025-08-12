Грузчик отправил под пресс мусор из контейнера со спящим в нем пьяным мужчиной

В Сочи Центральный районный суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности грузчика мусоровоза.
По данным следствия, 8 марта текущего года в 6 часов утра вышел на смену и начал разгрузку мусорных контейнеров.
На улице Московской он подкатил контейнер к приемному бункеру мусоровоза, чтобы разгрузить его, но не заметил, что внутри контейнера спал пьяный мужчина. Содержимое контейнера, оказавшись в бункере, было уплотнено при помощи прессовочной плиты мусоровоза. Тело нашли при сортировке.
В отношении грузчика возбудили уголовное дело. На суде он полностью признал свою вину.
Грузчика приговорили к ограничению свободы на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Сочи, Елена Васильева
